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Модели Diamond вернулись с конкурса «Мисс Хан Шатыр 2010» с подарками
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Модели Diamond вернулись с конкурса «Мисс Хан Шатыр 2010» с подарками

24 сентября 2010, 08:52Общество
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