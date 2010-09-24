Модели Diamond вернулись с конкурса «Мисс Хан Шатыр 2010» с подарками

На конкурс в столицу Казахстана Астану съехались участницы из более чем20 городов России, Казахстана и Украины. Модель Diamond ЕкатеринаМягкова стала 4-ой среди 22-х красавиц и получила восхитительноевечернее платье стоимостью 2 тысячи $ от Balliza.

Столица Казахстана за последние годы необычайно изменилась и приобрелавид мегаполиса мирового уровня. Гигантский торговый центр в виде шатра«Хан-Шатыр», в честь которого назван конкурс, является одним из самыхбольших торгово-развлекательных центров в мире и главной точкой досуга икоммерции в Астане.

Помимо непосредственного участия в конкурсе, конкурсантки посетили всеглавные достопримечательности Астаны, в том числе монумент Байтерек -главный символ города, и побывали на теннисном матче на кубок Дэвисамежду командами Казахстана и Швейцарии.