МВД разберется с публикацией фотографий жертв ДТП на сайте ГИБДД Свердловской области

«Мы обязательно разберемся в этой ситуации, она не останется без последствий», - заявил « Интерфаксу » представитель департамента.

Управление ГИБДД по Свердловской области разместило на своем сайте галерею фотографий с мест ДТП, на многих из которых изображены трупы погибших в авариях. При этом посетители имеют возможностью оценить снимки по пятибалльной шкале. Сайт управления также позволяет посетителям сохранять фотографии и просматривать их в режиме слайд-шоу, сообщает «Лента.Ру».