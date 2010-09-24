МВД разберется с публикацией фотографий жертв ДТП на сайте ГИБДД Свердловской области
24 сентября 2010, 07:51ОбществоОльга
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Департамент обеспечения безопасности дорожного движения (ДОБДД) МВД РФ обещает отреагировать на размещение фотографий жертв ДТП на официальном сайте управления ГИБДД по Свердловской области.
«Мы обязательно разберемся в этой ситуации, она не останется без последствий», - заявил «Интерфаксу» представитель департамента.
Управление ГИБДД по Свердловской области разместило на своем сайте галерею фотографий с мест ДТП, на многих из которых изображены трупы погибших в авариях. При этом посетители имеют возможностью оценить снимки по пятибалльной шкале. Сайт управления также позволяет посетителям сохранять фотографии и просматривать их в режиме слайд-шоу, сообщает «Лента.Ру».
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