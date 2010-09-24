Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
МВД разберется с публикацией фотографий жертв ДТП на сайте ГИБДД Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

МВД разберется с публикацией фотографий жертв ДТП на сайте ГИБДД Свердловской области

24 сентября 2010, 07:51ОбществоОльга
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?