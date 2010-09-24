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В Перинатальном центре Нижнего Тагила родился первый ребенок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Перинатальном центре Нижнего Тагила родился первый ребенок

24 сентября 2010, 14:59ОбществоОльга
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