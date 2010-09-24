В Перинатальном центре Нижнего Тагила родился первый ребенок
24 сентября 2010, 14:59ОбществоОльга
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24 сентября в 10:00 Перинатальный центр открыл двери для пациенток, а уже в 12.50 и 13.30 специалисты центра приняли первые роды.
В обоих случаях родились девочки. Малышки здоровы, весом около трехкилограммов, сообщает управление здравоохранения Нижнего Тагила.Как отмечает заместитель главного врача ММУ «Демидовская центральнаягородская больница» по акушерско-гинекологической помощи Михаил Дьячков,Перинатальный центр подошел к приему первых рожениц в полнойготовности.
За первые 4 часа работы Перинатальный центр принял 12 женщин, две изкоторых жительницы Верхней Салды. Напомним, в год перинатальный центр,оснащенный самым современным оборудованием, сможет принять до 4 тысячрожениц со всего Горнозаводского округа.
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