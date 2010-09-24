В Перинатальном центре Нижнего Тагила родился первый ребенок

В обоих случаях родились девочки. Малышки здоровы, весом около трехкилограммов, сообщает управление здравоохранения Нижнего Тагила.Как отмечает заместитель главного врача ММУ «Демидовская центральнаягородская больница» по акушерско-гинекологической помощи Михаил Дьячков,Перинатальный центр подошел к приему первых рожениц в полнойготовности.

За первые 4 часа работы Перинатальный центр принял 12 женщин, две изкоторых жительницы Верхней Салды. Напомним, в год перинатальный центр,оснащенный самым современным оборудованием, сможет принять до 4 тысячрожениц со всего Горнозаводского округа.