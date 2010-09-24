В Первоуральске задержан сбежавший преступник

Беглеца удалось задержать после звонка от неизвестного, сообщившегоместонахождение преступника. Он сообщил, что сбежавший скоро будет наавтозаправке на углу улиц Ленина—Береговая. Ближайший наряд милициинаправился по указанному адресу и там задержал злоумышленника, сообщает JustMedia .

Отделом дознания УВД Первоуральска по факту побега возбуждено уголовноедело по части 1 статьи 313 УК РФ, в качестве наказания по которойпредусматривается до трех лет лишения свободы. Теперь после вынесенияприговора по разбойному нападению, в котором обвиняется беглец, емудобавят еще срок за побег.