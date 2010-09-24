В Первоуральске задержан сбежавший преступник
24 сентября 2010, 07:20ОбществоОльга
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В Первоуральске задержан дважды судимый местный житель Алексей Тищенко, который накануне совершил побег из здания городского суда.
Беглеца удалось задержать после звонка от неизвестного, сообщившегоместонахождение преступника. Он сообщил, что сбежавший скоро будет наавтозаправке на углу улиц Ленина—Береговая. Ближайший наряд милициинаправился по указанному адресу и там задержал злоумышленника, сообщаетJustMedia.
Отделом дознания УВД Первоуральска по факту побега возбуждено уголовноедело по части 1 статьи 313 УК РФ, в качестве наказания по которойпредусматривается до трех лет лишения свободы. Теперь после вынесенияприговора по разбойному нападению, в котором обвиняется беглец, емудобавят еще срок за побег.
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