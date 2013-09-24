Берем в путешествие домашнего питомца

Если вы планируете отправиться в путешествие вместе с домашним животным, к примеру, любимой собакой, вам следует учесть некоторые нюансы. Так же как и нам с вами, братьям нашим меньшим для поездки необходимы соответствующие документы. Какие это документы и как их необходимо оформлять — об этом и пойдет речь ниже.

В соответствии с законом «О ветеринарии» и «Правилами содержания кошек и собак», у каждого из питомцев должен быть ветеринарный паспорт, где отмечаются все сделанные им прививки. Кстати, не забывайте, что собаку или кошку следует вакцинировать независимо от того, собираетесь вы с ней в путешествие за границу, предположим, в горнолыжные туры во Францию, или просто все время находитесь дома. Паспорт может выдать ветеринарная клиника, имеющая лицензию. Вакцинация не должна быть просроченной — действительны лишь те прививки, которые были сделаны не раньше года и не меньше месяца до дня поездки.

За 5 суток до оправления владельцу животного следует получить от ветеринара специальное свидетельство, которое выдается по данным ветпаспотра. Для поездок по России такого свидетельства вполне хватает. Но если в ваших планах заграничная поездка, допустим, туры на Ямайку, здесь уже нужен будет документ другого формата — международный ветеринарный сертификат. Более того, при пересечении границы вам может понадобиться и иная документация. В данном случае все зависит от законодательства того государства, куда вы направляетесь. Поэтому заранее поинтересуйтесь, что еще кроме сертификата не помешает оформить.

Если вы собираетесь отправиться в дорогу поездом, знайте, что правила перевозки домашних питомцев ж/д составом имеют свои нюансы. Так, если, например, ваша собачка или кошка весят менее 20 килограммов, с вас все равно возьму оплату как за все 20 кг, даже если реальный вес составляет 4-5 кг. Ну а за крупную собаку берется плата по полному весу в соответствии с тарифами. Маленьких животных можно брать с собой прямо в купе, а вот для больших предусмотрена перевозка исключительно в специальных отсеках (багажных отделениях, закрытых тамбурах и так далее).

Правила воздушного перелета находятся в ведомстве той авиакомпании, к услугам которой вы намерены прибегнуть. На международных авиалиниях условия, как правило, всегда жестче, нежели внутри страны. Опять-таки рекомендуется загодя разузнать обо всех дополнительных моментах.