Для МЧС будет создана специальная социальная сеть

Государство, похоже, придерживается мнения, что для полного обеспечения безопасности граждан, необходимо действовать в различных информационных слоях, где саму информацию можно будет легче всего проверить и разместить.

Участие Фонда перспективных исследований (ФПИ) в качестве инвестора не случайно. Созданный по инициативе правительства РФ, фонд будет являться российским ответом американскому агентству по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам, сокращенно DARPA. Похоже, что у российских властей имеются намерения войти в новый для них формат работы, осуществляя точечное микро финансирование в различные перспективные проекты комментирует Иван Андриевский, первый Вице-президент общероссийской общественной организации «Российский союз инженеров».

Данная идея, пока не совсем ясная, имеет и слабые стороны, которые будут заключаться в привязанности к интернету, при его отсутствии в полноразмерном виде на персональном компьютере, должна будет присутствовать возможность подключения с мобильных устройств.

Сложность реализации такого рода сети заключается, в том числе в ее открытости. Необходимо будет продумать механизмы определения качественной и реальной информации. Также, если материалы будут размещаться в свободный доступ или только после этого проходить модерацию, то их содержание будет в состоянии оказывать паническое влияние на массы, даже если информация окажется в итоге ложной. В случае, если любые сообщения, в том числе аудио-видео материалы будут предварительно проверяться, то об оперативности работы такой системы не может быть и речи.

Интернет за последние годы стал не только мощным инструментом для общения или развлечения, но и крупной торговой площадкой, на которой ежедневно совершаются тысячи сделок. Как же влиться в этот финансовый поток? Нужно создать свой собственный сайт, а для этого достаточно приобрести дешевый хостинг в Украине и зарегистрировать домен. После этого останется только разработать дизайн и нанять программиста. И конечно же, стоит в первую очередь подумать о направлении вашей деятельности и заранее спланировать бизнес-кампанию.