Фабьен Белла - французский гость в Нижнем Тагиле

Цель визита господина Белла – работа в фондах Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» в рамках проекта выставки «Тольятти, рождение нового города», экспонирование которой планируется в музее им. А.В. Щусева (г. Москва), в Париже, и снова в России – в Тольятти. Суть этой выставки – показать, как новые города были изобретены и построены в Советском Союзе.

Фабьен Белла считает, что в рамках этого проекта должны быть обязательно показаны проекты строительства некоторых районов Нижнего Тагила в стиле конструктивизм, разработанные в середине 1930- годов, которые сохранились в музее-заповеднике и историческом архиве Нижнего Тагила.

Я полностью удовлетворен результатами визита, хоть в выставку войдет немного документов о Нижнем Тагиле, но это очень интересные эскизы, ярко демонстрирующие советский конструктивизм, который вызывает большой интерес в Европе сказал Фабьен Белла