Изменения в ПДД: как не превысить количество промилле в крови

Согласно новому законодательству, все же допускается наличие небольшого количества алкоголя в организме водителя. И, соответственно, многие водители задаются вполне логичным вопросом – сколько можно выпить, чтобы не попасть в ДТП и не иметь неприятных контактов с сотрудниками ГИБДД? Прежде чем ответить на эти вопросы, стоит определиться с некоторыми критериями опьянения. Уровень алкоголя в крови определяют в промилле, которые обозначают как ‰. Если 1 процент представляет собой 1/100 часть, то 1 промилле – 1/1000. Короче говоря, 1 мл чистого алкоголя, растворенный в 1 л крови, даст показатель в 1 ‰ (промилле).

Соответственно, чем больше доза выпитого алкоголя, тем сильнее опьянение и больше показатель в промилле. В связи с этим разработана градация степеней опьянения. Степень алкогольного опьянения зависит от уровня выявленного в промилле алкоголя:

менее 0,3 – нет опьянения;

0,3-0,5 – незначительное опьянение;

0,5-1,5 – опьянение легкой степени;

1,5-2,5 – опьянение средней степени;

2,5-3,0 – сильное опьянение;

3,0-5,0 – тяжелое отравление, приводящее к токсическому поражению центральной нервной системы и к алкогольной коме;

5,0 и более – уровень алкоголя не совместим с жизнью.

Интересный момент, небольшое содержание алкоголя может обнаруживаться у вполне адекватных и непьющих субъектов. Это т.н. эндогенный алкоголь, образующийся в организме в ходе обменных процессов. Кроме того, алкоголь может обнаруживаться в крови после употребления некоторых лекарств и пищевых продуктов – кефира, фруктов, прохладительных напитков.

Нормы алкоголя

Именно этот фактор был учтен российским законодательством при разработке нового Закона Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 196-ФЗ. Этот Закон вступил в силу с 1 сентября. Согласно данному закону максимально допустимое содержание паров алкоголя в 1 литре выдыхаемого воздуха не должно превышать 16 миллиграммов. Это соответствует 0,35 ‰ (промилле ) алкоголя в крови.

Примечательно, что нормы данного показателя варьируют в разных странах. Так, например, в Украине он равен 0,2, в некоторых западноевропейских странах – 0,5, а в ряде стран Восточной Европы и некоторых бывших советских республиках в крови вообще не должно быть намека на алкоголь.

До введения вышеупомянутого Закона в России данный показатель тоже должен был равняться нулю. Разработчики Закона сделали скидку на объективные причины и на погрешность приборов и несколько подняли планку.

Многие водители истолковали данное изменение как разрешение принимать небольшие дозы алкоголя за рулем. Показатель 0,35 ориентирован именно на эндогенный и пищевой алкоголь. А употреблять спиртные напитки, находясь за рулем, запрещено как раньше, так и сейчас. Но в каждом законе можно отыскать лазейку. В этой связи некоторые водители спрашивают – сколько нужно выпить, чтобы содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе не превышало заветные 16 мг?

Типы и виды алкотестеров

В последнее время у водителей перед тем, как сесть за руль, появилась возможность измерить уровень алкоголя в крови благодаря наличию т.н. алкотестеров – приборов для измерения уровня алкоголя, содержащегося в организме.

В настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент изделий данной категории. Каталог алкотестеров онлайн. Это современные компактные устройства, удобные в обращении, имеющие разный уровень функциональности и сложности. Но принцип действия у современных алкотестеров одинаков – выдыхаемый исследуемым лицом воздух попадает в прибор, где подвергается анализу, после чего результат выводится на электронный мини-дисплей.

Как уже говорилось, эти изделия неоднородны. Имеется несколько типов и видов алкотестеров, которые по назначению различаются на:

Функциональные. Их еще называют алкометрами. Показатели этих приборов отличаются высокой точностью. Имеется возможность многократных измерений, до нескольких сот в день, с занесением данных в память. Такие приборы оснащены звуковой и световой индикацией обнаружения алкоголя. В этих изделиях есть возможность подключения к ПК, калибровка, функция «антиобман», которая сигнализирует о том, что испытуемый задержал выдыхаемый воздух. Алкометры состоят на вооружении у работников ГИБДД.

Их еще называют алкометрами. Показатели этих приборов отличаются высокой точностью. Имеется возможность многократных измерений, до нескольких сот в день, с занесением данных в память. Такие приборы оснащены звуковой и световой индикацией обнаружения алкоголя. В этих изделиях есть возможность подключения к ПК, калибровка, функция «антиобман», которая сигнализирует о том, что испытуемый задержал выдыхаемый воздух. Алкометры состоят на вооружении у работников ГИБДД. Специальные. Здесь возможность измерений существенно ниже – до нескольких десятков раз в сутки. Изделия этой категории используются для контроля алкогольного опьянения в производственных коллективах, а также для самоконтроля у посетителей ресторанов, кафе. Некоторые специальные алкотестеры настолько чувствительны, что фиксируют содержание алкоголя в атмосфере помещения.

Здесь возможность измерений существенно ниже – до нескольких десятков раз в сутки. Изделия этой категории используются для контроля алкогольного опьянения в производственных коллективах, а также для самоконтроля у посетителей ресторанов, кафе. Некоторые специальные алкотестеры настолько чувствительны, что фиксируют содержание алкоголя в атмосфере помещения. Персональные. Самые простые приборы, используемые автомобилистами. Количество измерений – несколько раз в сутки, после чего достоверность результатов заметно снижается.

Принцип работы алкотестеров также различен. В этой связи приборы разделяют на:

Полупроводниковые. Выдыхаемые пары алкоголя, попадая на специальный датчик, изменяют его электропроводность.Эти устройства относительно недороги, устроены просто, но достоверность их результатов низкая. Кроме того, некоторые приборы могут реагировать не только на алкоголь, но и на другие запахи.

Выдыхаемые пары алкоголя, попадая на специальный датчик, изменяют его электропроводность.Эти устройства относительно недороги, устроены просто, но достоверность их результатов низкая. Кроме того, некоторые приборы могут реагировать не только на алкоголь, но и на другие запахи. Электрохимические. Здесь принцип действия заключается во взаимодействии алкогольных паров с неким химическим реагентом, находящимся в приборе. Данные изделия быстрее работают и дают более точный результат.

Здесь принцип действия заключается во взаимодействии алкогольных паров с неким химическим реагентом, находящимся в приборе. Данные изделия быстрее работают и дают более точный результат. Спектрофотометрические. Принцип действия заключается в изменении характеристик инфракрасных волн под влиянием винных паров. Приборы работают быстро и дают самый точный ответ. Правда, на эту точность влияет температура окружающей среды.

Даже самый точный алкотестер не отображает истину в полной мере. Во-первых, большую роль играет фактор времени. Если измерять уровень алкоголя тотчас после его принятия, результаты будут явно занижены, так как не все выпитое всосалось в кровь.

Если проводить измерения через несколько часов, картина тоже будет искажена. Ведь отрезвление уже наступило, человек стал более-менее адекватным, но в выдыхаемом воздухе еще сохраняются пары этанола. Кроме того, алкотестер помимо выдыхаемого алкоголя, фиксирует алкоголь в полости рта и дает несколько завышенный результат.