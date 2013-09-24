Компания в 261 человек совершила «Тагильскую прогулку»! (ФОТО)

Всего в этот день на прогулку вышли 261 человек: Нижний Тагил - 249, Екатеринбург - 2, Кировград - 4, Серов - 2, пос. Свободный - 1, пос. Горноуральский - 3. Среди них - больше половины женщин (144) и 117 мужчин!

Кстати, самому младшему участнику, Роме, - 4 месяца, а самой старшей - Балышевой Маргарите Александровне - 75 лет. Некоторые участники собирались по группам - кто-то от НТГСПА, кто-то от МБОУ СОШ №4 и №50. Прогулка собрала множество положительных отзывов:

Спасибо за интересное мероприятие, столь не обычное для горожан, было интересно проехать (мы были на велосипедах), да еще воспользоваться скидками на аттракционы и музеи, сожалею, что не позвала родных из близлежащего города. Очень порадовало подробнейшее техническое описание маршрута (сохраню на память). Надеюсь, что такие мероприятия станут традицией. Еще раз спасибо большое! -- говорит Елена Осетрова.

Фотографии предоставлены клубом туристов «Азимут»

Спасибо устроителям прогулки. Маршрут 50 км оказался очень интересным и увлекательным, грунтовые дороги, лес, Тагильский пруд, мосты. Отдельное спасибо людям приготовившим чай) Правда местами отсутствовали какие либо указатели и отличительные метки. Очень хочется чтоб каждый год это событие стало традицией и вовлекало все больше активистов пишет о прогулке Алексей Мысовских.

Сами организаторы были рады тому, что в очередной раз устроили такое мероприятие, и призывают всех тагильчан участвовать в следующем.

Фотографии предоставлены клубом туристов «Азимут»

Порадовала работа сотрудников клуба туристов Азимут, погода, количество участников, которых с каждым годом становится все больше и больше! В этом году был очень интересный и красивый маршрут вокруг тагильского пруда рассказывает Наталья Гук, один из организаторов похода.

Кроме того, по словам организаторов, у всех участников была возможность со скидками посетить музеи и аттракционы. Стоимость билета в музей природы, выставочные залы, историко-краеведческий музей для взрослых - 25 рублей, для школьников и пенсионеров - 15 рублей. В ИЗО - взрослые 70 рублей, школьники, студенты - 40 рублей. ООО «Тагильские аттракционы» дали скидку 50% на свои качели-карусели, парк им. А.П. Бондина - 30%.