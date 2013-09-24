Медведев предложил увеличить госпошлину при разводе до 30 тысяч рублей
24 сентября 2013, 08:45ОбществоЕвгения
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Глава правительства Дмитрий Медведев предложил обсудить на площадке Открытого правительства предложения о существенном увеличении госпошлины при разводе.
Об этом он заявил сегодня на встрече с Советом палаты Совета Федерации. Как отметили парламентарии, ранее предлагалось увеличить госпошлину до 30 тысяч рублей. При этом Министерство финансов, в свою очередь, выступало за пошлину в 4 тысячи рублей.
Надо взвесить все плюсы и минусы. Принимать подобный закон только по инициативе правительства нельзя, необходимо провести общественное обсуждение с экспертным сообществом и гражданами заявил Дмитрий Медведев.
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