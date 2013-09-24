Медведев предложил увеличить госпошлину при разводе до 30 тысяч рублей

Об этом он заявил сегодня на встрече с Советом палаты Совета Федерации. Как отметили парламентарии, ранее предлагалось увеличить госпошлину до 30 тысяч рублей. При этом Министерство финансов, в свою очередь, выступало за пошлину в 4 тысячи рублей.