Международная выставка вооружений «RAE 2013» пройдет на скорости 4G от «МегаФона»

«МегаФон» объявляет о готовности сети связи к проведению выставки «Russia Arms Expo 2013» в Нижнем Тагиле. Впервые в России 4G обеспечат мобильные базовые станции оператора на площадке проведения мероприятия.

Для всех гостей и участников выставки «МегаФон» также организует бесплатный Wi-Fi-доступ в интернет. Таким образом, участники и журналисты смогут на скорости до 50 Мбит\сек максимально оперативно передавать информацию о представленных на мероприятии достижениях.

«Предстоящая выставка соберет крупнейших представителей рынка вооружений и оборонно-промышленного комплекса со всего мира. В рамках подготовки к столь значимому событию мы в два раза увеличили работоспособность сети под повышенную нагрузку. Мы обеспечим нашим клиентам уверенный прием в сети 2G, 3G и 4G», — рассказал директор по инфраструктуре Уральского филиала ОАО «МегаФон» Антон Щербаков.

Отметим, на выставке «МегаФон» представит свои решения по обеспечению конфиденциальной связью силовых структур и ведомств. Для представителей СМИ и всех участников мероприятия будет организована работа стенда оператора с презентацией уникальных для рынка решений.

Напомним, Russia Arms EXPO 2013пройдет в Нижнетагильском государственном демонстрационно-выставочномцентре вооружения и военной техники ФКП «Нижнетагильского института испытания металлов» (ФПК «НТИИМ») с 25 по 28 сентября 2013 года.