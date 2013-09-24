Нет ничего важнее улыбки пожилого человека: в Нижнем Тагиле прошла добрая акция (ФОТО)

Так, маленькие воспитанники стационарного отделения ГБУ СОН СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского района города Нижний Тагил» провели акцию-подарок «От всей души».

Суть акции заключалась в том, что ребята во время прогулки дарили добрые пожелания, теплые слова и сувениры, выполненные своими руками, пожилым людям, проходившим мимо по улице.

Пенсионеры были по-доброму удивлены и обрадованы таким вниманием. Это по-настоящему прекрасно - видеть на лицах пожилых людей улыбки, которые подарили им малыши.

Фотография предоставлена центром «Улыбка»