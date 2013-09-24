Нет ничего важнее улыбки пожилого человека: в Нижнем Тагиле прошла добрая акция (ФОТО)
24 сентября 2013, 16:20Общество
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Сегодня в Нижнем Тагиле прошла замечательная акция, которую организовали в рамках месячника «День пенсионеров».
Так, маленькие воспитанники стационарного отделения ГБУ СОН СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского района города Нижний Тагил» провели акцию-подарок «От всей души».
Суть акции заключалась в том, что ребята во время прогулки дарили добрые пожелания, теплые слова и сувениры, выполненные своими руками, пожилым людям, проходившим мимо по улице.
Пенсионеры были по-доброму удивлены и обрадованы таким вниманием. Это по-настоящему прекрасно - видеть на лицах пожилых людей улыбки, которые подарили им малыши.
Фотография предоставлена центром «Улыбка»
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