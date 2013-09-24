Russia Arms Expo на время изменит движение транспорта в Нижнем Тагиле

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятия с 8 до 18 часов будет изменена организация дорожного движения от развязки 120 км автодороги Екатеринбург – Серов (поселок Леневский) до ул. Садоводов.

Во избежание заторовых ситуаций жителям города рекомендуется предусмотреть маршрут движения через ГГМ по Черноисточинскому шоссе.

Гражданам, желающим посетить выставку, ГИБДД рекомендует не пользоваться личным автотранспортом, движение которого будет ограничено. Для доставки посетителей будет привлекаться общественный транспорт.

С 25 по 28 сентября на территории государственного выставочного центра Нижнетагильского института испытания металлов в поселке «Старатель» проводится IXмеждународная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «RUSSIAARMSEXPO – 2013».

Проехать на выставку вы можете с привокзальной площади автобусами:

№ 17 « Вокзал – Старатель» и микроавтобусами по маршруту «Вокзал – Старатель – Выставка» с посадочной площадки около гостиницы «Тагил».

Посадка осуществляется при предъявлении пропуска участника или гостя выставки, либо билетов на посещение выставки.

Личный транспорт рекомендуется оставлять на парковке, на территории гипермаркета «Суперстрой» (напротив «Горзеленхоза»), постараться минимально использовать личный транспорт для подъезда к месту проведения выставки, объединившись для поездки с родственниками либо знакомыми.

Для горожан и гостей города, желающих проехать на выставку на личном транспорте, организована бесплатная перехватывающая парковка на территории логистического центра «Суперстрой». Доставка участников, гостей и посетителей от парковки «Суперстрой» до выставки «RAE-2013» осуществляется автобусами с 9.30 ч. до 17.00.

Для разгрузки автодорог в район поселка Старатель на участке подъездной автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил от Леневки до улицы Садоводов будет ограничено движение грузового автотранспорта в обоих направлениях. Въезд и выезд грузового автотранспорта из города будет осуществляться по западному и северному направлениям. Предприятиям и организациям в указанный период необходимо ограничить междугородние перевозки.

Уважаемые водители! В период проведения выставки по дорогам города будет происходить движение транспортных средств специальных служб с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом.

В таких случаях водитель обязан уступать дорогу транспортным средствам специального назначения для обеспечения их безопасного проезда.