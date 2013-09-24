Тагильчане, пришло время защищаться от гриппа

Вообще, по итогам 8 месяцев 2013 года на территории Нижнего Тагила зарегистрировано 63 045 случаев суммарной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди них – 206 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, а это на 17 процентов выше аналогичного периода в прошлом году.

Уже в августе текущего года в Нижнем Тагиле отмечен подъем заболеваемости ОРВИ на 20% (по сравнению с прошлым годом). По данным лабораторного мониторинга за циркулирующими респираторными вирусами в августе-сентябре 2013 года от больных ОРВИ выделены вирусы парагриппа. В соответствие с прогнозом заболеваемости на сезон 2013/2014 года по данным Федеральной службы по защите прав потребителя и благополучия человека в предстоящий сезон произойдет замена одного из основных циркулирующих вирусов гриппа.

На сезон 2013 - 2014 гг. для стран Северного полушария Всемирная организация здравоохранения рекомендовала следующий штаммовый состав противогриппозных вакцин: A/California/7/2009 (H1N1)pdm09, A/Victoria/361/2011 (H3N2), B/Massachusetts/2/2012(линия Ямагата) сообщают в Роспотребнадзоре.

А это означает, что прошлогодняя вакцина не в полной мере защитит вас от вирусов гриппа В. Поэтому в Нижнем Тагиле объявляется необходимость массовых профилактических прививок от данного заболевания.

С начала текущего месяца прививочная кампания уже началась. Для того, чтобы обеспечить 40 процентов охвата населения всего города, необходимо привить более 144 тысяч.

Прививки в рамках Национального календаря за счет средств Федерального бюджета проводятся работникам образования, транспорта, коммунальной сферы, медработникам, детям детских дошкольных учреждений, школ, детских домов, соцприютов, студентам всех видов образовательных учреждений, лицам старше 60 лет.

За счет средств работодателей и личных средств граждан прививаются работники торговли и общепита, сферы обслуживания, работники промышленных предприятий. Прививки против гриппа можно поставить в прививочных кабинетах лечебно-профилактических учреждений по месту жительства