Тагильчане уже едут по новой дороге на развязке у комплекса «Музей»: для кого-то это сюрприз
24 сентября 2013, 09:55Общество
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Уже несколько пользователей TagilCity.ru с энтузиазмом сообщают об открывшейся дороге на развязке Ленина-Островского. Этот путь был создан для того, чтобы разгрузить транспортные потоки, и сегодня можно говорить о первом опыте.
Правда, для некоторых водителей дорога стала сюрпризом. Участок патрулируется инспекторами ГИБДД, которые следят, чтобы привычное движение проходило с новыми маневрами:
Мы ехали на маршрутке 25-й, она с Гальянки на Островского как раз поворачивает. Смотрим водитель как-то засуетился, и в итоге вообще прямо по Ленина поехал. Мы запереживали, мол, куда везешь, а он на путях развернулся около гостиницы и поехал уже по маршруту делится Евгения, пользователь TagilCity.ru.
На камерах «Сетей Тагила» видно, как по новому полотну проезжают первые машины: заграждения убраны, а за ситуацией следят люди в зеленых жилетках. Обращаемся к тагильчанам-водителям - как вам дорожка, удобно?
Фото с камер «Сети Тагила».
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