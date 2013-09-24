Тагильчане уже едут по новой дороге на развязке у комплекса «Музей»: для кого-то это сюрприз

Мы ехали на маршрутке 25-й, она с Гальянки на Островского как раз поворачивает. Смотрим водитель как-то засуетился, и в итоге вообще прямо по Ленина поехал. Мы запереживали, мол, куда везешь, а он на путях развернулся около гостиницы и поехал уже по маршруту делится Евгения, пользователь TagilCity.ru.