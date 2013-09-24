Тагильчанин купил «просроченный» электросчетчик: кто виноват и каков план действий для пострадавших

Но, как выяснили специалисты из управляющей компании при установке, данный электросчетчик был выпущен два года назад, а срок его проверки истек. Устанавливать такой счетчик было нельзя. А для продолжения его «работоспособности» необходимы были дополнительные затраты, на которые потребитель не рассчитывал.

В магазине, где был приобретен счетчик, продавец, индивидуальный предприниматель отказался мирно решать сложившуюся ситуацию. Возвращать деньги или обменивать счетчик он не собирался. Кроме того, продавец указал на следы демонтажа на счетчике.

Так, потребитель был вынужден обратиться в отдел по защите прав потребителей, где установили, что при продаже электросчетчика потребителю не предоставили необходимой и достоверной информации о товаре (о том, что конкретный счетчик не имеет действующей проверки и не может быть принят ресурсоснабжающей организацией для учета потребляемой электроэнергии). Кроме того, потребитель понес убытки, выразившиеся в заключении договора и оплате услуг за замену старого счетчика на новый.

В отделе по защите прав потребителей дали следующую рекомендацию: необходимо написать претензию продавцу, а также основываясь на ст. 12 Закона «О защите прав потребителей» потребовать расторгнуть договор купли-продажи счетчика и указать требование о возмещении убытков, связанных с нарушением прав потребителей – расходы на услуги УК по замене счетчика. В случае отказа Продавца удовлетворить законные требования Потребителя, а юристы консультационного пункта пообещали помочь потребителю обратиться в суд.

Информация для справки:

Регулярной поверке подлежат все действующие счетчики учета энергопотребления. Период поверки прибора обозначен в его техпаспорте.

Под понятием установленного срока поверки электросчетчиков понимают отрезок времени, на протяжении которого показания энергозатрат считаются верными. Успешно прошедшие поверку счетчики пломбируют согласно регламентирующему порядку. Правила поверки не введенных в эксплуатацию приборов осуществляется, основываясь на Правила устройств электроустановок, утвержденных Приказом министерства энергетики РФ №204 (от 8 июля 2002 г.), каждая последующая поверка таких устройств производится так:

Периодической поверкой счетчика занимается владелец расчетного устройства после предварительного согласования с предоставляющей электроэнергию компанией. В случаях, когда потребитель подозревает неточность работы учетного прибора, может проводиться дополнительная проверка. Прежде чем отправится в ближайший центр стандартизации, сертификации и метрологии, нужно вызвать из энергокомпании специалиста по сбыту. Агент легализирует передачу прибора путем: