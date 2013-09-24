Тагильская выставка вооружений теперь и в мобильном приложении

Посетитель RAE 2013 без труда найдет всю необходимую информацию в приложении, которое структурирует информацию о мероприятии в удобной форме. Самые актуальные новости, описание деловой программы и демонстрационного показа, 3D карту территории выставки, фотографии, каталог участников – все это будет находиться под рукой у посетителя RAE 2013.

Кроме того, по завершению выставки в приложение будет добавлен «мониторинг СМИ Russia Arms EXPO 2013», в котором будет собрана наиболее интересная информация о событиях на выставке и экспонатах, интервью с участниками и многое другое.

Russia Arms EXPO 2013 пройдет в Нижнетагильском государственном демонстрационно-выставочном центре вооружения и военной техники ФКП «Нижнетагильского института испытания металлов» (ФПК «НТИИМ»). В течение четырех дней участники и гости выставки смогут ознакомиться с новейшими достижениями российского оборонно-промышленного комплекса и передовыми мировыми образцами военной техники. Уникальные характеристики своей продукции продемонстрируют 400 экспонентов из 50 стран мира.

В целом, RAE 2013 даст исчерпывающее представление о приоритетах, достижениях и потенциале предприятий не только российского, но и мирового военно-промышленного комплекса.