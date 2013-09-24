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«Золотая лихорадка» в Нижнем Тагиле: жители готовы бороться против добычи драгоценных металлов под Уральцем
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Золотая лихорадка» в Нижнем Тагиле: жители готовы бороться против добычи драгоценных металлов под Уральцем

24 сентября 2013, 17:40Общество
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