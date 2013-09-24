«Золотая лихорадка» в Нижнем Тагиле: жители готовы бороться против добычи драгоценных металлов под Уральцем

Новая проблема со старым содержанием нависла теперь над поселком Уралец, который входит в пригородную зону Нижнего Тагила. Там, на известных любому туристу «Веселых горах» собираются добывать золото и платину.

В TagilCity.ru обратились владельцы дачи под Уральцем. Накануне они побывали на собрании, где выступал представитель Артели «Нейва», как раз собирающейся вести разработку:

На собрании были только старики, их быстро убедили, но люди не понимают, что произойдет с местом. «Нейва» уже все перекопали в Невьянске, в Висиме – кто видел, что стало, легко догадается во что превратятся красивейшие места: кругом выкорчеванные пни, траншеи, отвалы… И начнут они уже в ближайшее время! Сейчас все подготовят для технической реализации, а как снег сойдет – все, прощай лес рассказывают Евгений и Александра.

Конечно, о богатых месторождениях в этих местах известно давно. Сам поселок, стоящий на реке Мартьян, был основан в 1836 году, когда нашли уникальные платиновые россыпи в долине этой реки и на горе Соловьева (входит в комплекс «Веселых гор»). По данным краеведческой энциклопедии под редакцией Н. Рудквиста, только за 1893 год здесь добыто более 77 пудов платины. На базе приисковых мастерских основали механический завод «Уралец». Но сейчас разработки не ведутся, и жители наблюдают чарующие окрестности: гора Белая, прекрасные леса, где водятся косуля, медведь, рысь, заяц, лисица, горностай, белка, встречается лось, есть тетерева, глухари, рябчики, а в северо-восточной части (3 км) установлен географический знак «Европа-Азия».

Там рыба, там журавли уже 5 лет прилетают, настоящая дикая природа, и что с ней сделают?!

Интересный факт, но до 1951 года на территории Веселых гор был Средне-Уральский государственный заповедник по охране растительного и животного мира. Сейчас заповедника нет, а значит, возможны работы. Жителей уверяют, что это никак не повредит их огородам, а поселку в случае нахождения месторождений каждый год будут перечислять по полтора миллиона рублей.

По словам Евгения, гора Белая тоже против, тем более, что у них были свои планы на эту территорию – они хотели проложить там трассы для биатлонистов, ущерб экосистеме, который еще только предстоит оценить – все это не может перевесить чашу весов, наполненную золотом. И, кстати, не факт, может, и не найдут там ничего.

В ближайшую субботу в 12:00 в поселке вновь состоится собрание по поводу разработок, и инициативные граждане намерены собирать подписи против работ. Еще раз отметим, благодаря неравнодушным гражданам Юрьев Камень не превратился в карьер, пусть разрешение на деятельность у пожелавшей вести разработки компании и не аннулировано. Только своими силами горожане могут спасти окружающую их природу.

В то же время Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила проверила информацию о законности планируемой Артелью старателей «Нейва» разработки месторождений полезных ископаемых в районе пос. Уралец Свердловской области. Вот и вердикт:

Установлено, что ООО «Платина Мартьяна» имеет лицензию на право пользования недрами от 08.11.2005 для целей геологического изучения и добычи россыпной платины и хромита из техногенной россыпи долины реки Мартьян, сроком до 31.03.2030.

В настоящее время 100 % доли уставного капитала ООО «Платина Мартьяна» принадлежит в Артели старателей «Нейва».

ООО «Платина Мартьяна» ведутся работы по проектированию и согласованию размещения объекта по добыче полезных ископаемых. Какие-либо работы на объекте не ведутся.

Добыча ископаемых после оформления документации на земельный участок, расположенный на землях населенного пункта пос. Уралец площадью 13,7 га и землях Государственного лесного фонда площадью 149,6 га в кварталах 135,155 Красноуральского участкового лесничества ГКУ СО «Нижнетагильское лесничество», планируется вести открытым бульдозерно-гидравлическим способом с замкнутым циклом оборотного водоснабжения без сброса воды в речную сеть.

Из информации Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области следует, что на земельном участке, испрашиваемом для отработки россыпного месторождения платины р. Мартьян, какие-либо особо охраняемые природные территории областного значения отсутствуют.

23.09.2013 в клубе пос. Уралец прошли общественные слушания по вопросу производства работ по добыче полезных ископаемых.

Каких-либо нарушений природоохранного законодательства в действиях ООО «Платина Мартьяна» и Артели старателей «Нейва» на момент проверки не выявлено.

Вместе с тем, представителю артели объявлено предостережение о недопустимости нарушения Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления», Водного и Лесного кодексов РФ при осуществлении добычи полезных ископаемых и иной производственной деятельности, связанной с оказанием негативного воздействия на окружающую среду.

Таким образом, пока не будет выявлено нарушение, деятельность не будет приостановлена. Однако тагильчане не будут ждать, они у же сейчас готовы сделать максимум, чтобы не допустить разработку.

Фото: fotki.yandex.ru, на реке Мартьян, поселок Уралец.