Бомжи с улицы Первомайской в Нижнем Тагиле будут помещены в соцприют

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Лица без определённого места жительства, которые обосновались у помойки «Магнита» во дворе на Первомайской, 27, обретут новое временное жильё. Этим вопросом занимается соцзащита Нижнего Тагила.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда, Нижний Тагил
Сотрудники полиции, в частности участковый уполномоченный, ранее провели проверку на объекте после информации в СМИ о том, что «капеллы бомжей» беспокоят жителей. В возбуждении уголовного дела по данному факту было отказано, так как отсутствует состав преступления, сообщили в пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское».
В дальнейшем было принято решение обеспечить гражданам место временного проживания.
Совместно с администрацией участковые вышли на органы соцзащиты с целью определить для лиц временное место жительства. Специалисты уже занимаются оформлением нескольких бомжей в соцприюты в Верхней Салде. С нашей стороны было необходимо оказать им содействие,отметила Элина Балуца в беседе с TagilCity.ru.
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