Бомжи с улицы Первомайской в Нижнем Тагиле будут помещены в соцприют

Сотрудники полиции, в частности участковый уполномоченный, ранее провели проверку на объекте после информации в СМИ о том, что «капеллы бомжей» беспокоят жителей. В возбуждении уголовного дела по данному факту было отказано, так как отсутствует состав преступления, сообщили в пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское».