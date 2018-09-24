Дело в отношении экс-директора «Планеты» прекращено в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле экс-директора «Планеты», который обвинялся в издевательствах над 5-летним ребёнком, отпустили из зала суда.
Сюжеты: Нижний Тагил
Бывшего директора интернет-провайдера обвинила мать 5-летнего мальчика в том, что Юдин надевал на ребенка собачий ошейник с током. Кроме того, коллеги мужчины рассказали об организованной им группе, похожей на секту.
24 сентября Пригородный суд Нижнего Тагила переквалифицировал статью, по которой обвинялся Юрий Юдин. Если ранее ему было предъявлено обвинение по статье «Истязания», то теперь он обвиняется по статье «Побои».
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Сторона обвинения не согласна с решением суда и намерена оспаривать его. Также судья пояснил, что у обвиняемого на иждивении двое детей, в отношении обоих он лишен родительских прав, пишет E1.RU.
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