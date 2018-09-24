Дело в отношении экс-директора «Планеты» прекращено в Нижнем Тагиле

Бывшего директора интернет-провайдера обвинила мать 5-летнего мальчика в том, что Юдин надевал на ребенка собачий ошейник с током. Кроме того, коллеги мужчины рассказали об организованной им группе, похожей на секту.

24 сентября Пригородный суд Нижнего Тагила переквалифицировал статью, по которой обвинялся Юрий Юдин. Если ранее ему было предъявлено обвинение по статье «Истязания», то теперь он обвиняется по статье «Побои».