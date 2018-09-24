Екатеринбургский кинотеатр «Салют» заплатить 1 млн за саундтреки в фильмах

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В Екатеринбурге кинотеатр «Салют» выплатит 1 миллион рублей Российскому авторскому обществу за использование саундтреков к фильмам.
Сюжеты: Екатеринбург
К общей сумме в 958 тысяч рублей суд обязал кинотеатр выплатить проценты в размере 240 тысяч рублей.
Как пояснили в РАО, кинотеатры должны выплачивать авторское вознаграждение за все фильмы, где используются охраняемые музыкальные произведения, поскольку композиторам нужно платить авторские отчисления.
Но представители екатеринбургского кинотеатра не согласны с решением суда и считают, что, когда покупается кинолента, где есть подобные композиции, то необходимости в оплате за полминутный отрывок нет.
Ранее Российское авторское общество выигрывало судебные процессы в «Салютом» в 2011 и 2012 годах. Тогда претензии к кинотеатру были такие же, а решения суда аналогичные, пишет «ТАСС».
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