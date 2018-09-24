Екатеринбургский кинотеатр «Салют» заплатить 1 млн за саундтреки в фильмах

К общей сумме в 958 тысяч рублей суд обязал кинотеатр выплатить проценты в размере 240 тысяч рублей.

Как пояснили в РАО, кинотеатры должны выплачивать авторское вознаграждение за все фильмы, где используются охраняемые музыкальные произведения, поскольку композиторам нужно платить авторские отчисления.

Но представители екатеринбургского кинотеатра не согласны с решением суда и считают, что, когда покупается кинолента, где есть подобные композиции, то необходимости в оплате за полминутный отрывок нет.