Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Екатеринбургский кинотеатр «Салют» заплатить 1 млн за саундтреки в фильмах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1537624428 kd3ufd8bbrw

Екатеринбургский кинотеатр «Салют» заплатить 1 млн за саундтреки в фильмах

Сегодня, 06:00Общество
Читайте
также
Бизнесу нельзя давать деньги! Почему?
Детские спектакли, настольные игры и аниме. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Ангел и болото: 71-летняя женщина из Невьянска на неделю заблудилась в лесу