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Глава учреждения в Ирбите выплатит штраф 100 тыс. руб. за присвоение 65 тыс. руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Perevod5

Глава учреждения в Ирбите выплатит штраф 100 тыс. руб. за присвоение 65 тыс. руб.

Сегодня, 16:05Общество
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