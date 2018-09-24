Глава учреждения в Ирбите выплатит штраф 100 тыс. руб. за присвоение 65 тыс. руб.
Сегодня, 16:05Общество
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Врио главы МАУ редакция телерадиовещания «Ирбитский вестник» приговорен к штрафу в размере 100 тыс. рублей за присвоение муниципальных средств.
Установлено, что с октября по ноябрь 2016 года врио директора МАУ редакция телерадиовещания «Ирбитский вестник» Алексей Ульяшкин заключил два договора с организацией на оказание услуг по видеосъемке и монтажу эфирного материала. Для этих целей он получил 180 тыс. рублей. Ульяшкин оплатил услуги на сумму 115 тыс. рублей, а 65 тыс. рублей – оставил себе. При этом мошенник оформил фиктивные договоры, акты сдачи-приемки услуг и счета на оплату.
Ирбитский районный суд признал Ульяшкина виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 160 УК РФ и приговорил его к штрафу в 100 тыс. рублей. Ущерб муниципальному учреждению был восполнен в ходе предварительного следствия, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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