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Проект для инвалидов «Особые дизайнеры» стартовал в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Osobye dizaynery

Проект для инвалидов «Особые дизайнеры» стартовал в Свердловской области

Сегодня, 17:35ОбществоФото: obltv.ru
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