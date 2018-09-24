Проект для инвалидов «Особые дизайнеры» стартовал в Свердловской области
Сегодня, 17:35ОбществоФото: obltv.ru
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Около 30 людей с психическими и ментальными нарушениями смогут обучиться новой специальности, приняв участие в проекте «Особые дизайнеры» в Верх-Нейвинском.
Организация Верх-Нейвинского «Благое дело» выиграла грант министерства социальной политики Свердловской области на реализацию социально значимого проекта «Особые дизайнеры».
По планам, люди с психическими и ментальными нарушениями научаться создавать эскизы акварелью, превращать их в дизайн-макеты, а также создавать сувенирную продукцию. Всего в проекте смогут принять участие не менее 30 человек.
Занятия начнутся 1 октября. Организаторы надеются, что таким образом смогут доказать эффективность метода реабилитации и поддерживаемого трудоустройства людей с ментальной инвалидностью. Кроме того, благодаря реализации проекта, у людей с психическими нарушениями появится возможность овладеть новой специальностью.
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