Сменила пол: экс-работница УФМС Екатеринбурга заплатит за испорченный отдых

Бывшая сотрудница УФМС выплатит штраф за неправильно указанный пол в паспорте клиента.

Бывшая работница УФМС в 2013 году ошиблась с указанием пола в загранпаспотре клиента. Сотрудники аэропорта заметили, что вместо м/м в графе «пол» у мужчины стояло ж/f. С таким нарушением мужчину не выпустили из страны, его спутница также отказалась от путешествия.

Женщина направила в суд иск с требованием вернуть стоимость путевки и возместить моральный вред ее спутнику.

Решением суда в 2015 году с Минфина было взыскано 36 тыс. рублей за одну путевку, а также 5 тыс. рублей за оплату госпошлины. Мужчине присудили 15 тыс. рублей моральной компенсации.

В 2018 году Минфин подал иск в суд с требованием взыскать с виновной сотрудницы убытки. Однако адвокат ответчицы доказал, что оформлением документа занимались и другие сотрудники, которые должны были заметить ошибку.