Свердловское заксобрание одобрило сохранение льгот будущим пенсионерам

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Законодательное собрание Свердловской области одобрило сохранение льгот на транспортный налог, юридическую помощь, ЖКХ и другие направления для людей предпенсионного возраста.
Сюжеты: Екатеринбург
В первом чтении депутатами заксобрания Свердловской области был одобрен законопроект о сохранении права на получение мер социальной поддержки гражданам предпенсионного возраста.
Согласно закону, мужчины в возрасте 60 лет и женщины – 55 лет получат право на льготы по транспортному налогу, бесплатной юридической помощи, услугам ЖКХ и ряду иных направлений, сообщает «Областная газета».
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