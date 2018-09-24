Свердловское заксобрание одобрило сохранение льгот будущим пенсионерам

В первом чтении депутатами заксобрания Свердловской области был одобрен законопроект о сохранении права на получение мер социальной поддержки гражданам предпенсионного возраста.

Согласно закону, мужчины в возрасте 60 лет и женщины – 55 лет получат право на льготы по транспортному налогу, бесплатной юридической помощи, услугам ЖКХ и ряду иных направлений, сообщает «Областная газета».