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Свердловское заксобрание одобрило сохранение льгот будущим пенсионерам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловское заксобрание одобрило сохранение льгот будущим пенсионерам

Сегодня, 15:05Общество
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