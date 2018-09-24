Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Жители Николо-Павловского должны ресурсникам более 3,5 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1452761112 1438840040 blocked drains

Жители Николо-Павловского должны ресурсникам более 3,5 млн рублей

Сегодня, 09:00Общество
Читайте
также
Бизнесу нельзя давать деньги! Почему?
Детские спектакли, настольные игры и аниме. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Ангел и болото: 71-летняя женщина из Невьянска на неделю заблудилась в лесу