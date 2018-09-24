Жители Николо-Павловского должны ресурсникам более 3,5 млн рублей

Как сообщил директор ООО «Пандора» Александр Колымин, с 21 сентября жителям многоквартирных домов, имеющих задолженность более, чем за три месяца, полностью перекроют канализацию.

Все должники будут предупреждены заранее лично или заказным письмом. В течение 20 дней со дня уведомления жители, чтобы не лишится водоотведения, могут оплатить задолженность полностью или частично, заключив на остаток долга соглашение о реструктуризации.

В случае, если долг не будет погашен подрядная организация установит в канализацию заглушку, которую невозможно убрать без специального оборудования. После этого, если владелец помещения все таки решит оплатить долг, то ему придется дополнительно оплатить монтаж и демонтаж заглушки в размере 7,5 тыс. рублей.