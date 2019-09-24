Бездомный шахматист из Нижнего Тагила отказался от жилья и остался на вокзале

Он рассказал TagilCity.ru, что условия помощи ему не понравились: в частности, пансионат расположен слишком далеко от шахматного клуба. Кроме того, по словам Гуза, товарищ предложил ему место в своей квартире, но и от этого он тоже отказался.

Ранее Гуз говорил, что остался без квартиры из-за махинации знакомой. 11 сентября вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин пообещал разобраться с этим вопросом. По словам Гуза, сейчас его дело рассматривается в прокуратуре Дзержинском районе. В ведомстве однако TagilCity.ru подробных комментариев не дали, сославшись на конфиденциальность личных данных.

Буду ждать ответа прокуратуры, сказали, что дело заведут, говорит Вячеслав Гуз.

Напомним, чиновники и соцработники связались с Вячеславом Гузом после рассказа о его жизни: как он уже год живёт на вокзале, но теме не менее занимает призовые места на городских турнирах по шахматам.