Евгений Горохов назначен новым начальником Екатеринбургской таможни
Сегодня, 17:44ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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В столице Урала назначен новый руководитель Екатеринбургской таможни Евгений Горохов. К своим обязанностям он приступил 20 сентября, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Сюжеты: Екатеринбург
В Свердловскую область Горохов переведён из Оренбурга, где с 2013 года занимал должность первого заместителя начальника Оренбургской таможни.
Стоит отметить, что место руководителя Екатеринбургской таможни было вакантно около года, обязанности исполнял первый заместитель начальника.
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