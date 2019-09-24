ФСС России внес Удмуртию в телереабилитационную программу

Региональное отделение ФСС и ООО «Моторика» подписало соглашение 24 сентября. Выдаваемые Фондом протезы рук будут оснащены чипами для удаленной медицинской консультации людей с утратой конечностей, пишет udm-info.ru.

И.о. управляющего региональным отделением Фонда Ильдар Гадршин подчеркнул, что согласно статистическим данным, каждый год получить различные техсредства реабилитации необходимо приблизительно 14,5 тысячи инвалидам, больше 1 тысячи из которых получают протезы верхних и нижних конечностей, а 540 человек являются людьми трудоспособного возраста.

На протяжение двух лет в отделение фонда за получением протезов верхних конечностей обратилось 133 инвалида, из которых 25 — дети. Протезы нижних конечностей понадобились 969 инвалидам, семь из которых – дети.

Теперь Удмуртия, наряду с Иркутской областью и республикой Башкортостан, по инициативе регионального ФСС принимает участие пилотном проекте по удаленной телеметрии. Те, кто получил высокотехнологичный протез пройдут курс реабилитации по адаптации и эффективному управлению протезом. Онлайн-работа позволит специалистам дистанционно устранять возникающие сложности в реабилитации, предотвращаям неисправности. Чипированные протезы рук обеспечат врачам возможность удаленно консультировать людей с утратой конечностей.