Картина из нижнетагильского музея включена в мобильное приложение «Артефакт»
Сегодня, 16:45ОбществоФото: паблик музея-заповедника во «ВКонтакте»
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Полотно художника Митрофана Берингова «Свадьба слепых», которое представлено в Нижнетагильском музее-заповеднике, попало в разработанное Министерством культуры РФ мобильное приложение «Артефакт», сообщается в паблике музея.
Сюжеты: Нижний Тагил
Программа для мобильного телефона с помощью дополнительных эффектов рассказывает историю произведений искусства — от создания до попадания в музей. По мнению музейных работников, приложение помогает посетителям лучше исследовать экспонаты. Для этого, зайдя в программу, нужно навести камеру телефона на объект выставки, и на экране высветятся интерактивные метки, с помощью которых можно детально узнать об экспонате.
Картина «Свадьба слепых» долгое время считалась утерянной. Однако оказалось, что её от уничтожения спрятала главный хранитель музея Вера Рудый. По мнению экспертов, сюжет полотна во многом метафоричен, его главной мыслью является размышления автора на тему творчества в послереволюционной России.
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