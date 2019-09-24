Картина из нижнетагильского музея включена в мобильное приложение «Артефакт»

Программа для мобильного телефона с помощью дополнительных эффектов рассказывает историю произведений искусства — от создания до попадания в музей. По мнению музейных работников, приложение помогает посетителям лучше исследовать экспонаты. Для этого, зайдя в программу, нужно навести камеру телефона на объект выставки, и на экране высветятся интерактивные метки, с помощью которых можно детально узнать об экспонате.