Молодые архитекторы разработают проекты благоустройства Нижнего Тагила
Сегодня, 11:02ОбществоФото: Администрация Нижнего Тагила
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и исполняющий обязанности ректора УрГАХУ Сергей Постников подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В соглашении отмечены основные направления сотрудничества. Речь идет о разработке проектов благоустройства города, повышении привлекательности региона. Обозначенные задачи будут включены в образовательный процесс молодых архитекторов.
Глава города подчеркнул, что муниципалитету не хватает свежих идей и креативных решений при реализации проектов.
Поэтому мы хотим привлечь молодых специалистов к созданию и реконструкции современного городского пространства, сказал Пинаев.
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Главный архитектор города Вадим Шуванов ответил на вопросы студентов и пообещал предоставить им материалы для дипломного проектирования. Ученики УрГАХУ разработают проекты концепций благоустройства 26 площадок муниципалитета.
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