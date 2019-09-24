Молодые архитекторы разработают проекты благоустройства Нижнего Тагила

В соглашении отмечены основные направления сотрудничества. Речь идет о разработке проектов благоустройства города, повышении привлекательности региона. Обозначенные задачи будут включены в образовательный процесс молодых архитекторов.

Глава города подчеркнул, что муниципалитету не хватает свежих идей и креативных решений при реализации проектов.

Поэтому мы хотим привлечь молодых специалистов к созданию и реконструкции современного городского пространства, сказал Пинаев.