Открылась новая аптека «Живика» в Нижнем Тагиле

Аптека работает без выходных с 8.00 до 21.00.

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«Живика» - одна из крупнейших аптечных сетей в УрФО, насчитывает более 400 стационарных аптек и интернет-аптеку. В Нижнем Тагиле работают 14 аптек, в каждой из которых можно оформить интернет-заказ. Все заказы собираются в течение часа и хранятся в аптеке 36 часов. Чтобы купить лекарства, достаточно на официальном сайте аптеки набрать в поиске название препарата или найти необходимое лекарство в каталоге и оформить заказ.

На сайте аптеки zhivika.ru указаны цены, сроки годности, состав, инструкции по применению и отзывы к препаратам. Можно подобрать аналоги по действующему веществу. Оплата заказа производится при получении.

Наличие лекарств и цены помимо интернет-аптеки, можно уточнить в справочной по тел. 216-16-16.

Аптеки Живика работают в Свердловской (аптеки 66 региона), Курганской (аптеки 45 региона), Челябинской (аптеки 74 региона), Тюменской областях (аптеки 72 региона) и Пермском крае (аптеки 59 региона).

Здоровья Вам и вашим близким.