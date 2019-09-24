Прокуратура обязала мэрию Полевского поставить на учёт бесхозные газопроводы

Бесхозные газопроводы, то есть собственники которых неизвестны, прокуратура Полевского обнаружила в ходе проверки соблюдения требований федерального законодательства при эксплуатации газовых сетей.

В силу статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации бесхозные газопроводы должны были быть приняты на учёт органом местного самоуправления, на территории которого находятся. Однако руководство Полевского данную обязанность не выполняла длительное время.

Прокурор обратился с иском в суд к Управлению муниципальным имуществом. В ходе рассмотрения дела муниципалитет принял 61 участок газопровода. Остальные 236 принять обязал суд, удовлетворив требования прокуратуры.