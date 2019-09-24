Пропавший в Екатеринбурге журналист вернулся домой

Как сообщил изданию глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина вернулся самостоятельно на своем автомобиле. В ближайшее время он вместе с супругой должен явиться в отдел полиции для дачи объяснений.

Александр здоров и его жизни ничего не угрожает.