Пропавший в Екатеринбурге журналист вернулся домой

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Журналист Ура.ру Александр Поздеев, пропавший в Екатеринбурге 23 сентября, найден, он вернулся домой, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщил изданию глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина вернулся самостоятельно на своем автомобиле. В ближайшее время он вместе с супругой должен явиться в отдел полиции для дачи объяснений.
Александр здоров и его жизни ничего не угрожает.
Напомним, журналист выехал вчера из дома на автомобиле Renault Logan и после этого перестал выходить на связь.
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