Противники строительства храма в Екатеринбурге согласились с методами опроса

На встречу с Евгением Куйвашевым пришли 10 активистов.

Активисты согласились с методом опроса, который пройдет 13 октября. Также они не будут опротестовывать проект бюллетеня, по которому будут голосовать жители города.

По словам экс-депутата Дмитрия Головина, активисты в беседе с губернатором подчеркнули, что в бюллетень можно было бы включить пункт «против всех» и учесть, что проголосовать захотят не только христиане, но и представители других религий, и составлять вопросы, учитывая этот факт.

Но мы признали, что отыгрывать ситуация назад уже смысла нет, мы не против проведения опроса по установленным правилам, подчеркнул Головин.

После проведения опроса, активисты планируют принять участие в обсуждении проекта будущего храма.