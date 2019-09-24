Противники строительства храма в Екатеринбурге согласились с методами опроса
24 сентября губернатор Свердловской области встретился с противниками строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Стороны пришли к соглашению по организации проведения опроса о месте строительства объекта, сообщает Ура.ру.
На встречу с Евгением Куйвашевым пришли 10 активистов.
Активисты согласились с методом опроса, который пройдет 13 октября. Также они не будут опротестовывать проект бюллетеня, по которому будут голосовать жители города.
По словам экс-депутата Дмитрия Головина, активисты в беседе с губернатором подчеркнули, что в бюллетень можно было бы включить пункт «против всех» и учесть, что проголосовать захотят не только христиане, но и представители других религий, и составлять вопросы, учитывая этот факт.
Но мы признали, что отыгрывать ситуация назад уже смысла нет, мы не против проведения опроса по установленным правилам, подчеркнул Головин.
После проведения опроса, активисты планируют принять участие в обсуждении проекта будущего храма.
Напомним, что в бюллетени для голосования будут включены две площадки: участок под Приборостроительным заводом и территория за Макаровским мостом.