Ректор УрГЭУ Яков Силин записал видео, где объяснил слежку за студентами

По словам Силина в 13-минутном обращении, сотрудники университета следят за студентами в соцсетях, чтобы оградить их от сект, радикального ислама, экстремизма, наркотиков и «других отрицательных явлений». Ко всему перечисленному ректор приравнивает и нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Никаких сверхъестественных событий не происходит. Очень важно, чтобы студентам была обеспечена безопасность и в местах проживания, и в корпусах университета. Живя в реальном мире, мы вынуждены мониторить и социальные сети. Если хотите, каждый университет должен создать у себя такую систему,говорит Яков Силин.

По словам ректора, в конкретно этом «нашумевшем» случае, в учебное заведение сначала обратились студенты, а потом родители, заявляя, что студент «продвигает одно из сообществ нетрадиционной сексуальной ориентации».

Я как ректор считаю, что это недопустимо. У каждого могут быть свои особенности, есть свои интересы. Но это не означает, что свои особые интересы, склонности или отклонения надо навязывать другим. Я бы очень просил не присоединять к своим проблемам университет, не считать, что кто-то дал вам право продвигать свою приверженность к одной из структур нетрадиционной сексуальной ориентации, либо с радикальными течениями, связанными с экстремизмом, наркотиками, суицидом и так далее. Если у вас есть какие-то особенности — они ваши. Вы пришли учиться, вы и учитесь, а мы вам будем помогать,объясняет ректор позицию вуза.

Из-за обращения Яков Силин поручил проректору Роману Краснову поговорить со студентом и попросить его «прекратить присоединять свое имя к университету и продвигать вот это сообщество». Как отметил Силин, никаких притеснений или иных действий в отношении студента не было и не будет.

К нему будет одно требование: вам государство дало возможность учиться — учитесь, получайте профессию,добавил ректор.

Помимо этого, Яков Силин рассказал, что оправдывать или судить представителей нетрадиционной сексуальной ориентации он не берётся. По его словам, это личное дело, но в университете популяризировать это нельзя.

Ректор также добавил, что репутация, которую студенты создают себе сейчас, будет преследовать их всю жизнь.

Я бы всех призвал помочь молодым людям не сделать ошибки. Если необходимо создать условный безопасный интернет-периметр — мы будем это делать. Таким образом мы вычисляем тех, кто склоняет наших студентов к участию в каких-то структурах, религиозных течениях, сектах, радикальных организациях, кто призывает к употреблению наркотиков, суицидам, экстремизму, ко всему негативному, что мешает жить обществу. В этом была и остается наша позиция. И еще я просил бы всех, кто так сильно беспокоится непонятно за что, успокоиться и заниматься своими делами,резюмировал Силин.

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