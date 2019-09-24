"Россети" направят в сетевой комплекс Ингушетии 1,1 млрд рублей

Один из самых масштабных проектов, реализуемых группой “Россети” на Северном Кавказе — первая очередь подстанции класса напряжения 110 кВ «Плиево Новая». В результате ее открытия будет создано энергокольцо из 9 линий электропередач, которые пройдут по территории Ингушетии, Северной Осетии и Чечни.

“Новые известия” пишут, что руководитель Минэнерго Александр Новак, выступая на церемонии запуска, отметил это событие как ключевое для всего Северо-Кавказского федерального округа. Новая цифровая подстанция станет фактором для расширения потребительской базы региона и дальнейшего развития территорий.

Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский подчеркнул, что энергообъект, который построен в рамках цифровизации, действительно очень важный. Так, все реализуемые решения увеличивают надежность энергоснабжения и срок эксплуатации подстанции, снижая при этом расходы.

Энергетики хотят сотрудничества с региональными и федеральными властями в решении проблем, которые связаны со снижением электроэнергии и собираемости платежей за предоставленные энергоресуры. Этот вопрос обговаривался на совещании с участием главы Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым в Магасе.

Павел Ливинский подчеркнул, что компания готова за счет ремонтов обеспечивать текущее состояние энергосистемы, арендуя и переводя брать на баланс за долги муниципальные и бесхозные сети. Однако, быстрое и комплексное решение проблем потребует около 12 млрд рублей, которые невозможно будет возместить ростом тарифа, что свидетельствует о необходимости поддержки федерального бюджета.

Александр Новак поставил задачу властям региона, отметив, что в созданных для субъектов Северо-Кавказского федерального округа комфортных условиях расчеты с поставщиками услуг, в том числе потребительские платежи, должны быть доведены до 100%. Кроме того, министр выступил в поддержку проекта полной модернизации электросетей Республики Ингушетия.

В свою очередь на территории соседней Республики Северная Осетия в скором времени завершится консолидация электроактивов региона на базе группы «Россети».

Павел Ливинский заявил о том, что цифровизация позволит и жителям, и бизнес-сообществу регионов ощутить увеличения качества, надежности и электроснабжения.

Руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров заверил федерального министра и представителей электрохолдинга в полноценной поддержке со стороны органов власти Северной Осетии. Так, он подчеркнул заинтересованность в проекте по развитию интеллектуального электрокомплекса.