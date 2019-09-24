СКР: причиной смертельного ДТП под Нижним Тагилом могла стать неисправность автобуса
Сегодня, 16:15ОбществоФото: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Следственный отдел по Пригородному району организовал доследственную проверку по факту ДТП в районе села Николо-Павловское под Нижним Тагилом, где погиб человек, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, сегодня, 24 сентября, рядом с селом Николо-Павловское произошло массовое ДТП с участием двух автобусов ЕВРАЗа, «Газели» и четырёх легковых автомобилей. Пассажир «Газели» погиб на месте, водитель госпитализирован.
Под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием семи автомобилей. Один человек погиб
Предварительно установлено, что автобус совершил столкновение с «Газелью». Одной из возможных причин аварии называется неисправная тормозная система автобуса. В связи с этим сотрудники СКР проверят проходил ли водитель пассажирского автобуса предрейсовый медосмотр и инструктаж и насколько регулярно проводился технический осмотр и обслуживание транспортного средства.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей