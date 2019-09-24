СКР: причиной смертельного ДТП под Нижним Тагилом могла стать неисправность автобуса

Напомним, сегодня, 24 сентября, рядом с селом Николо-Павловское произошло массовое ДТП с участием двух автобусов ЕВРАЗа, «Газели» и четырёх легковых автомобилей. Пассажир «Газели» погиб на месте, водитель госпитализирован.

Под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием семи автомобилей. Один человек погиб

Предварительно установлено, что автобус совершил столкновение с «Газелью». Одной из возможных причин аварии называется неисправная тормозная система автобуса. В связи с этим сотрудники СКР проверят проходил ли водитель пассажирского автобуса предрейсовый медосмотр и инструктаж и насколько регулярно проводился технический осмотр и обслуживание транспортного средства.