СКР приступит к расследованию смертельного ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге
Сегодня, 18:55ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Региональный следственный комитет займётся расследованием смертельного ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге, которое произошло летом 2019 года, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.
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Следователи выяснят были ли действия виновника аварии умышленными. Ранее делом занимался специализированный отдел ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. Подследственный продолжает находится в СИЗО.
Дальнейшее расследование ДТП было передано в региональное Следственное управление СК России по постановлению прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова.
Напомним, 4 августа мужчина на иномарке протаранил два автомобиля, стоявшие на светофоре, после этого зацепил ещё две машины. В результате ДТП два человека погибли на месте.
Также сегодня, 24 сентября, адвокат сестры одной из погибших, сообщил, что виновника аварии отправят на психиатрическую экспертизу.
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