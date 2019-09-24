СКР приступит к расследованию смертельного ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге

Следователи выяснят были ли действия виновника аварии умышленными. Ранее делом занимался специализированный отдел ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. Подследственный продолжает находится в СИЗО.

Дальнейшее расследование ДТП было передано в региональное Следственное управление СК России по постановлению прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова.

Напомним, 4 августа мужчина на иномарке протаранил два автомобиля, стоявшие на светофоре, после этого зацепил ещё две машины. В результате ДТП два человека погибли на месте.