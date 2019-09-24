Свердловская область вошла в список регионов, где часто пропадают дети

Также в число регионов, где наиболее часто пропадают несовершеннолетние вошли Московская, Иркутская, Нижегородская области, Ставропольский край и Красноярский край.

По сообщению Петренко, основными причинами пропажи несовершеннолетних являются неблагоприятная обстановка в семье и отсутствие необходимого контроля со стороны соцучреждений. В прошлом году пропали больше 13,6 тысячи детей, в первые шесть месяцев этого года — больше 8,3 тысячи.