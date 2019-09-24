Свердловская область вошла в список регионов, где часто пропадают дети
Сегодня, 09:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Следственный комитет России назвал регионы, где чаще всего пропадают дети, в этот список попала Свердловская область, сообщает RT со ссылкой на слова официального представителя СКР Светланы Петренко.
Также в число регионов, где наиболее часто пропадают несовершеннолетние вошли Московская, Иркутская, Нижегородская области, Ставропольский край и Красноярский край.
По сообщению Петренко, основными причинами пропажи несовершеннолетних являются неблагоприятная обстановка в семье и отсутствие необходимого контроля со стороны соцучреждений. В прошлом году пропали больше 13,6 тысячи детей, в первые шесть месяцев этого года — больше 8,3 тысячи.
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