Тагильчанин получил «вообще все» от «Планеты»

В конце августа «Планета» запустила уникальную акцию «Теперь можно». Название объясняется просто. Во-первых, акция открывает доступ ко всем современным технологиям оператора связи: гигабитному интернету по оптоволоконному кабелю, сверхчеткому изображению в формате Ultra HD, голосовому управлению цифровым телевидением. Во-вторых, эта возможность предоставлена не только клиентам «Планеты», а вообще всем желающим без каких-либо условий или обязательных покупок. Любой, кто регистрируется на wow.planeta.tc, участвует в розыгрыше призов: оптических маршрутизаторов, 4К-телеприставок, пультов голосового управления и бесплатного годового обслуживания.

Каждый четверг определяется 18 победителей, среди которых обладатель главного приза — «все включено» от «Планеты». В него входит подключение к продукту СуперХит 2.0 (интернет по оптике 1 Гбит/с внутри сети, 500 Мбит/c на внешних ресурсах, 307 цифровых телеканалов), год бесплатного обслуживания на нем, все оборудование, которое необходимо для этой технологии, и 4К-телевизор.

Одним из обладателей главного приза стал тагильчанин Артем. С 2013 года он является клиентом «Планеты», внимательно следит за всеми технологическими новинками, которые внедряет оператор связи, и активно ими пользуется. Артем действительно настоящий везунчик, ведь из последних возможностей «Планеты», которые он еще не освоил, но очень хотел, остались гигабитный интернет и 4К-телевидение. И удача не осталась равнодушной к его желанию. Как и к желаниям еще восьми тагильчан, которые также стали победителями уже прошедших трех розыгрышей.