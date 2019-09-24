Центр допобразования в новом формате открылся в посёлке Уралец под Нижним Тагилом

«Точка роста» будет помогать детям в проектной деятельности, творческой и социальной реализации. Главная цель такого учреждения дополнительного образования — это создание и внедрение новых методов обучения школьников, а также освоение дополнительных общеобразовательных программ.

Вам очень повезло, что учреждение было включено в национальный проект«Современная школа». То оборудование, которое сегодня появилось в «Точке роста»,позволит вам не только изучать предметы, но и доставит вам удовольствие от процесса познания. Уверен, что ребята из соседних сел и деревень воспользуются возможностью и присоединятся к вашим занятиям в центре,обратился мэр к ученикам.