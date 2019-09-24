Центр допобразования в новом формате открылся в посёлке Уралец под Нижним Тагилом
В посёлке Уралец под Нижним Тагилом открылся центр дополнительного образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста». Центр создан в рамках федеральной программы «Современная школа», и будет действовать на базе школы № 9, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
«Точка роста» будет помогать детям в проектной деятельности, творческой и социальной реализации. Главная цель такого учреждения дополнительного образования — это создание и внедрение новых методов обучения школьников, а также освоение дополнительных общеобразовательных программ.
В церемонии открытия принял участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, а красную ленту разрезали трое учеников школы №9.
Вам очень повезло, что учреждение было включено в национальный проект«Современная школа». То оборудование, которое сегодня появилось в «Точке роста»,позволит вам не только изучать предметы, но и доставит вам удовольствие от процесса познания. Уверен, что ребята из соседних сел и деревень воспользуются возможностью и присоединятся к вашим занятиям в центре,обратился мэр к ученикам.
Соглашение об организации центра «Точка роста» между министерством образования Свердловской области и администрацией города было подписано весной 2019 года. После этого в течение июля и августа в двух помещениях школы провели ремонт и закупили новое современное оборудования.