Уголовное дело о смертельном ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге предано в СКР
Сегодня, 20:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Дело водителя, который обвиняется в ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге, передадут в Следственный комитет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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Прокуратура передала уголовное дело в региональный СК. Следователям представит выяснить, умышленно ли водитель устроил ДТП. С августа 2019 года он находится под стражей.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области. Также известно, что подозреваемого направят на психиатрическую экспертизу.
ДТП на улице Малышева произошло 4 августа. Машина обвиняемого врезалась в четыре автомобиля, стоявших на светофоре. Два человека погибли. После публикации видео с места аварии у пользователей сложилось впечатление, что водитель находится в наркотическом или алкогольном опьянении. Однако проведенная экспертиза показала обратное.
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