Уголовное дело о смертельном ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге предано в СКР

Прокуратура передала уголовное дело в региональный СК. Следователям представит выяснить, умышленно ли водитель устроил ДТП. С августа 2019 года он находится под стражей.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области. Также известно, что подозреваемого направят на психиатрическую экспертизу.

ДТП на улице Малышева произошло 4 августа. Машина обвиняемого врезалась в четыре автомобиля, стоявших на светофоре. Два человека погибли. После публикации видео с места аварии у пользователей сложилось впечатление, что водитель находится в наркотическом или алкогольном опьянении. Однако проведенная экспертиза показала обратное.