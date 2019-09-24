В Екатеринбурге Коляда-театр наказали за неготовность к войне

Оказалось, что театр включен в список объектов, которые должны работать во время войны или ядерного взрыва. Руководство театра об этом уведомлено не было. Также театр собирались оштрафовать за нарушение пожарной безопасности. Судья постановила взыскать с театра 50 тысяч рублей, хотя в иске было заявлено 200 тысяч рублей.

Я вот сижу и вижу прям, как мы во время взрыва спектакли играем. И у нас аншлаги. А мы в противогазах. И едим тушенку,написал Коляда.