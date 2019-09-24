В Екатеринбурге Коляда-театр наказали за неготовность к войне
Сегодня, 08:35ОбществоФото: Страница Николая Коляды в соцсети
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Коляда-театр в Екатеринбурге оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушения в сфере гражданской обороны, об этом на своей странице в соцсети сообщил Николая Коляда.
Сюжеты: Екатеринбург
Оказалось, что театр включен в список объектов, которые должны работать во время войны или ядерного взрыва. Руководство театра об этом уведомлено не было. Также театр собирались оштрафовать за нарушение пожарной безопасности. Судья постановила взыскать с театра 50 тысяч рублей, хотя в иске было заявлено 200 тысяч рублей.
Я вот сижу и вижу прям, как мы во время взрыва спектакли играем. И у нас аншлаги. А мы в противогазах. И едим тушенку,написал Коляда.
Также драматург подчеркнул, что 50 тысяч рублей — существенная сумма, однако он ее выплатит, иначе театр могут закрыть.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей