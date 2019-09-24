В Екатеринбурге определились с датой опроса по Храму святой Екатерины

Голосование пройдет 13 октября, в воскресенье, с 8.00 до 20.00 на 51 избирательном участке. Участникам голосования будет выдан лист для голосования, на котором будут указаны только две площадки: территория бывшего приборостроительного завода на Горького, 17, и земельный участок за Макаровским мостом. Опросные листы будут защищены печатью избирательной комиссии.

Чтобы голосование признали состоявшимся, в опросе должны принять участие не менее 10,8 тысячи жителей, то есть не менее 1% горожан. Если в опросе не примут участие достаточное количество горожан, то голосование признают несостоявшимся, а следующее возможно будет провести только через год.