В Нижнем Тагиле подъезд дома остался без отопления из-за горы мусора в одной квартире

Под окном на первом этаже из-за появившейся течи стала разрушаться плита, говорит местный житель Владимир. По его словам, весной управляющая компания «Уралэкспо-НТ» перекрыла стояк отопления, а спустя четыре месяца, с приходом отопительного сезона, оборудование так и не пустили в работу.

После пуска отопления 16 сентября тепло в комнате и на кухне не появилось. Я повторно позвонил в УК, где сказали, что ждут ответ на письмо из администрации. В ЕДДС мне дали контактные телефоны специалистов по ЖКХ в администрации города, где мне пообещали разобраться в сложившейся ситуации. 23 сентября я повторно позвонил специалистам, был получен ответ, что они связались с УК, и она на самом деле не может туда попасть,рассказывает TagilCity.ru Владимир.

Как объясняют местные жильцы, проблема заключается в квартире на первом этаже, в которой проживает пенсионерка-ветеран войны с сыном:

Ее знает вся округа. Она тащит мусор с улицы в квартиру, у нее несколько кошек, вонь стоит ужасная, летом мухи летают в подъезде. У бабушки отключен газ, говорят, даже нет унитаза, сливает [нечистоты] в трубу. Из квартиры бежит вода, фундамент гниет. Квартира вся завалена мусором, проблема в нее зайти, рассказала TagilCity.ru жительница подъезда Анна.

В администрации Нижнего Тагила заявили, что женщина не препятствует работе коммунальщиков, но признали, что определённые проблемы с этой жительницей возникают.

Этот адрес у нас на контроле, мы туда выезжали не раз. Собственница квартиры открывает двери и пускает внутрь как наших специалистов, так и работников УК. Но, видимо, в силу беспорядка в квартире слесари сами не идут осматривать оборудование, это уже вопросы к управляющей компании «Уралэкспо»,рассказала TagilCity.ru и. о. начальника управления жилищного и коммунального хозяйства Нижнего Тагила Светлана Гладких.

В мэрии подчеркнули, что проблема может быть решена только силами управляющей компании, но в случае крайней необходимости чиновники готовы привлечь Государственную жилищную инспекцию.

Начало отопительного сезона сейчас на особом контроле, управляющие компании обязаны были заранее подготовиться к пуску тепла, внутридомовая территория — зона их ответственности. Поэтому с большой долей вероятности мы, в свою очередь, будем обращаться в ГЖИ, чтобы они принимали меры воздействия на управляющую компанию,говорит Светлана Гладких.