В Нижнем Тагиле подходит к концу благоустройство Пионерского сквера
Сегодня, 19:33ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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24 сентября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил Пионерский сквер в Дзержинском районе, сообщает «Тагильский рабочий». В сквере идет установка оборудования для детских и спортивных площадок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Планируется, что благоустройство сквера будет завершено к середине октября. На сегодняшний день в сквере обустроены дорожки для прогулок, а также футбольное поле, установлены столбы для освещения территории. Идут работы по установке тренажеров, оборудования для детских площадок.
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Во время объезда обсуждались вопросы благоустройства, не предусмотренные проектом. Предполагается, что на центральной аллее сквера установят скульптуру пионера и посадят кедры.
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