В Серове предприятие задолжало рабочим свыше одного миллиона рублей зарплаты
Вчера, 22:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В деятельности ООО «СевУралЭнергоЛес» Серовская городская прокуратура выявила нарушения требований трудового законодательства. В ходе проверки было установлено, что предприятие не выплачивало своим сотрудникам заработную плату, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В мае 2019 года Арбитражный суд Свердловской области ввёл в отношении ООО «СевУралЭнергоЛес» процедуру наблюдения на срок до октября 2019 года. В связи с этим все сотрудники предприятия были уволены, но как оказалось окончательный расчёт работодатель произвёл не со всеми работниками. Перед 31 человеком у руководства образовалась задолженность свыше 1,1 млн рублей.
В отношении руководителя и предприятия были возбуждены административные дела в ходе которых они были оштрафованы на 40 тыс. рублей. После вмешательства прокуратуры Серова права 31 работника на оплату труда восстановлены.
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