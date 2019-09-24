В Серове предприятие задолжало рабочим свыше одного миллиона рублей зарплаты

В мае 2019 года Арбитражный суд Свердловской области ввёл в отношении ООО «СевУралЭнергоЛес» процедуру наблюдения на срок до октября 2019 года. В связи с этим все сотрудники предприятия были уволены, но как оказалось окончательный расчёт работодатель произвёл не со всеми работниками. Перед 31 человеком у руководства образовалась задолженность свыше 1,1 млн рублей.