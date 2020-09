Четыре тагильских школьника стали победителями и призерами WorldSkills Russia

Четыре школьника из Нижнего Тагила стали победителями и призерами III Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает пресс-служба администрации города.

В компетенции «Организация экскурсионных услуг — юниоры» золотой медали удостоилась Софья Кирьянова, ученица 10 класса Политехнической гимназии. Серебряным призером финала по направлению «Технология моды — юниоры» стала ученица МБОУ СОШ № 49 Александра Иванова. Video: Телестудия "ОКО" политехнической гимназии Медальон за профессионализм в компетенции «Электромонтаж — юниоры» награждена команда школы № 49. В ее состав вошли Данила Чадов и Максим Черников. В управлении образования подчеркнули, что школьники показывают наивысшее результаты уже несколько лет. Напомним, WorldSkills Russia-2020 стал самым масштабным чемпионатом не только российского, но и мирового движения. В нем приняли участие более трех тысяч участников.

