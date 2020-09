В Екатеринбурге будут судить местную жительницу, маму первоклассницы, которая приобрела прописку, чтобы устроить дочку в нужную школу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии дознавателей, женщина решила незаконно приобрести и в дальнейшем использовать поддельный документ — свидетельство о регистрации по месту пребывания. Для этого она в начале февраля 2020 года купила два заведомо подложных документа. Напомним, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (использование поддельного официального документа). По ней максимально возможное наказание составляет один год лишения свободы. В Екатеринбурге ребенка зачислили в первый класс по поддельному документу о прописке

